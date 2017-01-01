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Biga'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:20
Biga'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi
Biga'da öğrenciler yararına kermes düzenlendi

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga Karate Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Biga'da, öğrenciler yararına kermes düzenlendi.
Kermesin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Çanakkale Karate İl Temsilcisi ve Biga Karate Gençlik Spor Kulübü Başkanı Antrenör Süleyman Orhan, " Kermesten elde edilen gelir maddi durumu zayıf olan ancak karatede çok başarılı olan öğrencilere aktarılacak. Kermesimiz iki gün açık kalacak emeği geçen herkese ve öğrencilerimize destek olmak için gelen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.
(GD)

13.05.2017 16:28:52 TSI
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