YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Garson olarak geldi, Bodrum'da uyuşturucu sattı

Garson olarak geldi, Bodrum'da uyuşturucu sattı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde garsonluk yapan şahıs uyuşturucu maddelerle yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

Gümbet Mahallesi'nde bir restoranda garsonluk yapan S. B.'nin uyuşturucu saatığı ihbarı üzerine Narkotik ekipleri tarafından takibe alındı. Polis ekipleri garson S.B.'nin iki kişiye uyuşturucu sattığı sırada operasyon yaptı. İki kişiye uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalandı. S. B.'nin üzerinde çıkan uyuşturucu meddelerin ardından evinde de arama yapan polis ekipleri 307 adet extacy hap ile 10.5 gr kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan S. B. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

(EA-MB-Y)



13.05.2017 16:29:01 TSI

NNNN

