ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hayvan satışında internet dönemi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:20
Hayvan satışında internet dönemi
Hayvan satışında internet dönemi

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği, üreticilerin aracı olmadan canlı hayvan satışı yapabileceği internet sitesi kurdu.
Hayvan üreticileri, birliğin kurmuş olduğu web sitesi üzerinden hayvan satışı, yem bitkileri satışını kolayca yapabilecek. Web sitesinde kaba yem, kesif yem, canlı hayvan ve tarım market kategoriler bulunurken, üreticiler satacakları hayvan ve ürünlerin fotoğraflarını whatsappla birliğe atarak satışını kolayca sağlayabiliyor.
Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, üreticilerin http://www.edirnesutbirlik.com/ adresine girerek kolayca satış yapabileceklerini belirterek, "Bir web sitesi hazırladık. Üreticilerin hayvan satıp alacağı ve yem bitkisi satışını rahatça yapabileceği bir site. Bir bir birinden haberi olmayan üreticileri bir platformda buluşturmak istedik. Aracıları ortadan kaldırmak istedik. Üreticiler bire bir muhatap olsun istedik. Whatsapp üzerinden satacakları hayvanların fotoğrafı ya da yem bitkilerinin bilgilerini birliğimize gönderen kişilerin gönderdiği fotoğraf ve bilgileri web sitemizde paylaşıyoruz. Satışlarının kolay olması için kolaylık sağlıyoruz. Bir ay süre ile sitemizde yayınlıyoruz. Sitemiz şu anda aktif satışlar gerçekleştiriyor üreticimiz. Üreticimizden rica ediyoruz. Hayvan ve yem bitkilerini web sitemizden satmaları konusunda. Birliğimizin web sitesi üzerinden herhangi bir talebi olmuyor. Tamamen üretici düşünülerek yapılmış bir web sitesi" dedi.
(EY-ÖK-Y)

13.05.2017 16:29:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Edirne'deki cinayet
YEREL

EDİRNE'DEKİ CİNAYET

Piteşti Bandosu, Edirne'de
YEREL

PİTEŞTİ BANDOSU, EDİRNE'DE
FETÖ'cü astsubayların &quot;mahrem&quot; yapılanmasına darbe
YEREL

FETÖ'CÜ ASTSUBAYLARIN "MAHREM" YAPILANMASINA DARBE
Edirne 7. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali
YEREL

EDİRNE 7. ULUSLARARASI BANDO VE CİĞER FESTİVALİ
Edirne'de 45 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 45 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Edirne 7. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali başladı
YEREL

EDİRNE 7. ULUSLARARASI BANDO VE CİĞER FESTİVALİ BAŞLADI
Engellilere &quot;temsili askerlik&quot; töreni
YEREL

ENGELLİLERE "TEMSİLİ ASKERLİK" TÖRENİ
Kırmızı kurdele yerine, 36'lık negatif film rulosu kestiler
YEREL

KIRMIZI KURDELE YERİNE, 36'LIK NEGATİF FİLM RULOSU KESTİLER
&quot;İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar&quot;
YEREL

"İSTANBUL'UN FETHİ EDİRNE'DEN BAŞLAR"

Mükellef ve su abonelerinine bilgi güncelleme uyarısı
YEREL

MÜKELLEF VE SU ABONELERİNİNE BİLGİ GÜNCELLEME UYARISI
Edirne Belediye Başkanı Gürkan: &quot;Dünyadaki en masum duygu, anne sevgisi&quot;
YEREL

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN: "DÜNYADAKİ EN MASUM DUYGU, ANNE SEVGİSİ"
Eski Cami'de eski bir Osmanlı geleneği
YEREL

ESKİ CAMİ'DE ESKİ BİR OSMANLI GELENEĞİ

EN ÇOK OKUNANLAR
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
FUTBOL

"TEK İSTEĞİM TÜRK BAYRAĞINA KARŞI..."

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Şelalenin içinde yüzyıllardır yanıyor!