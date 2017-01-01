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Ereğlili çiftçi kadınlar Kula'da



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Modern Süt Hayvanı Yetiştiriciliğinde Verimlilik, İnovasyon ve Hijyen Eğitimi' projesi kapsamında Konya Ereğli İlçe Tarım Müdürü Orhan Soylu ve Ereğlili büyükbaş hayvan yetiştiricisi kadınlar Kula Süt Üreticileri Birliğini ziyaret etti.

Ereğli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kalkınma bakanlığı Kona Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı 'Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi' kapsamında Ereğli'de modern süt hayvanı yetiştiriciliğinde verimlilik inovasyon ve hijyen eğitimi projesi kapsamında üreticilere verilen eğitim ardından komşu il ve ilçelerde bulunan süt üreticileri ile Ereğlili üretici kadınları bir araya getirmek amaçlı gezi düzenlenmesinin ardından, Ereğli İlçe Tarım Müdürü Orhan Soylu başkanlığında Kula Süt Üreticileri Birliği'ni ziyaret eden kadınlar, Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal ile bölgedeki gıda tarım, çiftçilik, hayvancılık ve süt üretimi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Proje hakkında Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal'a bilgi veren Ereğli İlçe Tarım Müdürü Orhan Soylu, Kula süt Üreticileri Birliğinin yapmış olduğu çalışmaları gerek yazılı basın, gerek görsel basından takip ettiklerini, Kula Süt Üreticileri Birliği'nin yapmış olduğu çalışmaları başarılı bulduklarını ve bu yüzden yapılan çalışmaları üretici kadınlar ile birlikte yerinde görmek ve bilgi alışverişinde bulunmak adına Kula'yı ziyaret ettiklerini belirtti.

Soylu, Ereğli'de günlük bin ton soğuk süt üretildiğini, 150 bin büyükbaş hayvan olduğunu, Ereğli ve mahallelerinde büyük çaplı işletmelerin olduğunu, ayrıca genellikle bu işletmelerin başında kadınların olmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Kula'nın süt üretimi konusunda Süt Birliği tarafından yapılan çalışmaların kendileri açısından bir örnek olacağını dile getiren Soylu, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal'ın yapmış olduğu çalışmaları, kendilerine de destek vereceğini inancının sonsuz olduğunu ifade etti. Soylu, Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal ve ekibini yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik etti. Soylu, proje kapsamında 20 kadın üreticisine eğitim verildiğini, bu eğitimler sonunda kadın üreticilerin modern süt hayvanı yetiştiriciliği konusunda daha verimli hale geldiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal da ziyarette bulunan Ereğli İlçe Tarım Müdürü Orhan Soylu ve Ereğlili çiftçi kadınlara teşekkür ederek, Kula Süt Üreticileri Birliği'nin çiftçilik, hayvancılık ve süt üretimi konusunda yaptığı çalışmaları aktardı.

Uysal, birliğe 2 bin üreticinin kayıtlı olduğunu ifade ederek, günlük 170 ton süt üretiminin olduğunu, Manisa ilçeleri arasında en üst sıralarda yer aldıklarını, birlik olarak Kula'daki sütün yüzde 50'sini aldıklarını ve her zaman süt üreticilerinin ve çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

Kula Süt Üreticileri Birliği olarak, üreticilerin yararına çeşitli projeler hazırlayarak Kula İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iç içe çalışmalar yaptıklarını dile getiren Uysal, Kula ve mahallelerindeki çiftçilerin yararına çalışmalarını devam ettireceklerini ve bu konuda Kula'da süt üretimini en üst seviyelere çıkaracaklarını söyledi.

(HY-SC)



13.05.2017 16:37:08 TSI

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