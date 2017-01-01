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Büyükşehir dev organizasyona ev sahipliği yapıyor



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DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Brezilyalı yıldız Neymar'ın imzasını taşıyan minyatür kale futbol turnuvası Denizli"ye ev sahipliği yapıyor. 11 farklı şehirde düzenlenecek turnuvada galip gelen takım Brezilya'da dünya finaline katılacak.

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Neymar adına düzenlenen futbol turnuvası bu yıl 2'nci kez Türkiye'de gerçekleşiyor. Binlerce genç futbol oyuncusuna yeni bir fırsat sunan turnuva bu yıl Denizli ile birlikte 11 ilde yapılıyor.

Futbol turnuvasının Denizli elemesi Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kulübü Futbol Akademisi'nde 13 Mayıs Cumartesi günü yapılan turnuvada 40 takım birbiri ile kıyasıya mücadele etti. Binlerce oyuncunun katılmasının beklendiği turnuvada farklı illerdeki elemelerden çıkan takımlar, 10 Haziran'daki Türkiye finalinde yarışacak. Şampiyon takım, Brezilya'daki Instituto Neymar Jr'da Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek ve Neymar Jr ile tanışma fırsatı yakalayacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sporun ruh ve fizik sağlığı anlamında çok önemli olduğunu belirterek, "Spor ekip ruhunu, birlikte çalışabilme ruhunu aşılar. Spor aslında hayatın ta kendisidir. Sporda yenilmek de vardır, galibiyet de vardır. Yere düşmek de vardır, kalkmak da. Spor aslında hayatın bir ön provasıdır" dedi.

(İHA-



13.05.2017 16:40:00 TSI

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