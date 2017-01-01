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Murat 124 sevdalılarından anlamlı etkinlik



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Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Murat 124 sevdalıları, özel gereksinimli çocuklara Engelliler Haftası münasebetiyle bir etkinlik düzenledi.

Murat 124 sevdalıları klasik araçlarla özel gereksinimli çocuklara bir gezi düzenlediler. Bu etkinlik hakkında açıklama yapan Murat 124 Sevdalıları Bilecik İl Temsilcisi Uğur Kırca, toplanmalarının amacının özel gereksinimli çocukları sevindirmek olduğunu söyledi. Kırca, "Engelliler Haftası'nda Sevgi Evleri'nde bulunan çocuklarımızı sevindirmek adına bir etkinlik düzenleyelim dedik. Klasik araçlarımızla çocuklarımızı bir dolaştıralım, gezdirelim. Onun için burada toplandık arkadaşlarla. Amacımız çocuklara birkaç saat güzel vakit geçirtmek" dedi.

Konuşmasının ardından özel gereksinimli çocuklar klasik araçlara binerek, Beşiktaş Mahallesi üzerinden Pelitözü Gölpark'a kadar gezdiler.

(CKT-KÇ)



13.05.2017 16:44:19 TSI

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