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Bozüyüklü gençler Atatürk Köşkü'ne yürüdü



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen trekking etkinliğinde gençler Erikli Köyü'nden Atatürk Köşkü'ne kadar yürüdü.

Eğitmenler ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte gençler eşsiz doğası ve temiz havası ile Bozüyük yaylalarına hayran kalırken, yürüyüş Atatürk Köşkü'nde sona erdi. Etkinliğe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da katılarak gençlerle sohbet etti ve deneyimlerini paylaştı. Genç öğrenciler etkinlik ile ilgili olarak Başkan Bakıcı'ya teşekkürlerini iletirken, Başkan Bakıcı günlük hayatın stresinden kurtulmak için bazen insanların kendisini doğaya bırakması gerektiğini belirtti. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "Bizler Bozüyük Belediyesi olarak sizlerin içinde bulunduğunuz yoğun eğitim programı ve yaşadığınız sınav stresini biliyoruz. Sizleri rahatlatmak için ve doğanın güzelliklerinin farkına varmanız için bu etkinliği düzenledik. Sizlerin mutluluğu ve neşesi bizim için çok önemli" dedi.

Yürüyüşün sonunda gençlere köfte ve sucuk ikramında bulunuldu. Yemeğin ardından Bozüyük Belediyesi dans ve spor eğitmenleri çocuklar ile birlikte dans ederek eğlenceyi doruğa ulaştırdı.

(FSİ-Y)



13.05.2017 16:46:17 TSI

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