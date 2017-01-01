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Ülkücü İşçiler Derneği açıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Ülkücü İşçiler Derneği Adıyaman Şubesinin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Adıyaman Ulu Camii yanındaki iş merkezinde açılışı yapılan Ülkücü İşçiler Derneğinin açılış kurdelesini Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkanı Hakan Kandemir, MHP İl başkanı Hüseyin Özgün, MHP MYK Üyesi Şükrü Doğan, Derneğin İl Başkanı Mehmet Karba birlikte kesti.

Açılışta konuşan Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkanı Hakan Kandemir, 1969 yılında kurulan derneğin Adıyaman Şubesini açmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Teşkilatımız Anadolu'da hızla büyümektedir. Türk işçisine hizmet etmektedir. Yaklaşık 100 bini bulan üye sayımızla hızla büyüyoruz. Adıyaman'da da işçi kardeşlerimizin sorununu çözme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Karba ise, "Ülkücü İşçiler Derneği 1970'li yıllarda Türk milleti için en büyük tehlike kominizim ve bölücülüktü. Hak arama bahanesiyle üniversite ve fabrikaları işgal ediyorlardı. Ülkemizi içten ve dıştan yıkmaya, devleti ele geçirmeye çalışan hainlere karşı kurulmuştur. Bu mücadelede şehit gazi olan ülküdaşlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ülkücüler milli menfaatlerinin korumak ve kollamak milli güvenliğimi tehdit eden unsurları mücadeleye devam edecektir. Derneğimiz, işçilerimizin karşılaştığı güçlüklerin çözümünde haklarını aramak meslek bilgi genel kültürlerini artırmak, gelişen teknoloji, mevzuatı takip etmek ve üyelerimizi bu hususta bilgilendirmek ülkemizin teknolojik ve sosyal kalkınmasında yararlı elamanları yetiştirilmesinde katkı sağlayacaktır" dedi.

(AHM)



13.05.2017 16:48:36 TSI

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