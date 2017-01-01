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Yozgat Eğitim-Bir-Sen genişletilmiş İl Divan Kurulu toplantısı Kırşehir'de yapıldı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Yozgat, Eğitim-Bir-Sen genişletilmiş İl Divan Kurulu toplantısı Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı'nın katılımı ile Kırşehir'de yapıldı.

İl Divan Kurulu toplantısının açılış konuşmasını yapan Yozgat , Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi Kenan Şerefli, sorumluluklarının alanlar dışına taştığını anlatarak askeri ve sivil vesayete karşı takındıkları tavırla milletin yanında olduklarını söyledi.

Şerefli konuşmasında, "Mesajlarımızı göreve geldikten sonra net bir şekilde verdik. Üye sayımızda ki artışta bu durumu gösterir.

Temsilciliğimiz her zaman genel merkez çalışmalarına orantılı olarak alanlarda oldu. Teşkilat anlayışına yakışan sorumlulukla görev aldık. Devlet ve milletimizin yanında yer alarak devlet içerisinde olan hainlere karşı nöbet tutarak alanlarda olup evet demeyi de bildik. Davamız, eğitim çalışanlarının haklarını savunarak millet iradesini yüceltmektir" dedi.

Sendika temsilcilerine konuşan , Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, milletin çocuklarını güvenip verdiği terör örgütünün seçilmiş hükûmete operasyon yaptığını Kırşehir'de katıldığı divan kurulu toplantısında anlattı.

Çakırcı konuşmasında şunları kaydetti:

"Son 4 yılda kaç operasyon yapıldı. Bir bakıyorsun Gezi Eylemleri, eylemler oluyor İstanbul sokaklarında 'Zulüm 1453'te başladı' sloganları atılıyor. Bunu kim yazar, bunu bu milletten olan birileri yazamaz.

Türkiye'nin sokaklarında bakıyorsun yükselen slogan 'kapatılsın camiler açılsın meyhaneler' diyor. Bir bakıyorsunuz PKK gençliği sokağa inmeye çalışıyor. Tutmayınca bu milletin güvenip çocuklarını verdiği bir terör örgütü milletin seçtiği meşru bir hükümete operasyon yapıyor. 17/25 Aralık süreci yaşanıyor.

Ama onlara karşı bu teşkilat çok diri çok net, fotoğrafı çok iyi görüp analizi çok iyi yapıyor ve zamanında müdahale yapıyor."

(EÖ-SK)



13.05.2017 16:55:40 TSI

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