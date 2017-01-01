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Kahta MYO, mezun öğrencilerini uğurladı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri 2016-2017 öğretim yılı sonunda mezuniyet töreninde keplerini fırlattı.

Mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mezuniyet töreninde konuşan Kahta MYO Müdürü Doç. Dr. İlkan Ali Olgunoğlu, nitelikli insan gücüne 500 yeni mezunu katmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Olgunoğlu, "Mezunlarımız çağdaş değerlerle, bilgiyle, meslek ahlakı ile donatan öğretim üyelerimize teşekkür ederim. Değerli öğrencilerim, sahip olduğunuz diplomalar size önemli sorumluluklar yüklüyor. Bugünden başlayarak, her biriniz devlet ve toplum yaşamında yeni sorumluluklar üstlenecek, ülkemizin benimsediği hedeflerin gerçekleşmesinde belirli roller oynayacaksınız. Sorumluluklardan, zorluklardan ve çok çalışmaktan asla korkmayın. Kendinize doğru hedefler belirleyin. Hedefe ulaşmada size yolunuzu, aldığınız eğitim, iradeniz, azim ve kararlılığınız gösterecek. Ancak hedeflerinizin gerçekçi olmasına dikkat edin. Başardıklarınız sonraki mezunlarımıza açılacak kapıların birer anahtarı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Aydın ise konuşmasında, "Değerli öğrencilerim, eğitim ve öğretim hayatınızda gerekli eğitimleri aldınız. Günümüz teknolojisinde gerekli yeterli bilgi sahibi oldunuz. Bu bilgileri size yeterli görmemiz mümkün değil. Hedefleriniz doğrultusunda bundan sonraki süreçte güncel gelişmelere kendinizi hazırlayın ve daima kendinizi yeni bilgilerle güncelleştirin. Saha arkadaşlarınızın tecrübelerinden faydalanmayı unutmayınız" şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Aydın konuşmasının ardından Kahta MYO birincisi Nazlıcan Kaçar ile beraber yaş kütüğe plaka çaktı.

Yaş kütüğe plakanın çakılmasının ardından Kahta MYO birincisi Nazlıcan Kaçar, okul ikincisi Bayram Köseoğlu ve okul üçüncüsü Hüseyin Demir'e diploma ve ödülleri verildi.

Öğrencilerin kepleri fırlatmasıyla mezuniyet töreni sona erdi. Mezuniyet törenin ardından öğrencilere mini bir konser verildi.

Kahta MYO bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Aydın, Kahta MYO Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dağ, öğretim üyeleri ile veliler katıldı.

(HT-AHM)



13.05.2017 16:57:54 TSI

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