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Sigortacılar DTO'da buluştu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:49
Sigortacılar DTO'da buluştu
Sigortacılar DTO'da buluştu
- Sigorta Acenteleri biraya geldi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Ticaret Odasında, Denizli Sigorta Acenteleri (DESAD) tarafından Sigortacılık Haftası kapsamında sigorta acentelerinin geleceği konulu bir bölge toplantısı gerçekleştirildi.
Denizli Ticaret Odasında, Denizli Sigorta Acenteleri (DESAD) tarafından Sigortacılık Haftası kapsamında "Sigorta Acentelerinin Geleceği" konulu bir bölge toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı öncesinde Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç ve Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi'yi makamında ağırladı.
Sigortacılık üzerine yapılan istişare sonrasında Başkan Erdoğan, Genç ve Büyükçelebi'ye Denizli anısına gümüş horoz heykeli takdim etti. Daha sonra Sigorta Acenteleri Bölge Toplantısına geçildi.
Başkan Erdoğan, sigortacılığın önemine dikkat çekerek, "Ben sigortacılık mesleğini, yaşamın her alanında yolu aydınlatan ışık, güven ve hız katan bir katalizör olarak görüyorum. Riski azaltarak, ekonomik çarkın dönmesini sağlayan da aslında sigorta sektörüdür. Bu anlamda sigorta ekonomik alanda önemli bir teşvik unsurudur" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmalar sonrasında Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç ve Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi katılımcıların sorularını yanıtladı.
(İHA-

13.05.2017 16:58:16 TSI
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