Gökyüzü şenlendi
(Fotoğraflı)
Hurşit Topal
BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.
Gemlik Belediyesi'nin Kent Konseyi ile birlikte tertiplediği uçurtma şenliği ilgi gördü. Şahin Tepe Motokros Pisti'nde yapılan şenliğe ilçedeki ilk ve ortaokulların yanı sıra ana sınıf okullarından yüzlerce çocuk katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı da çocukların coşkusuna ortak oldu. Gemlik Belediyesi'nin hediyesi uçurtmalar ile gökyüzüne çiçekler açtıran çocukların eğlencesine anne ve babaları da eşlik etti. Sabahtan akşam saatlerine kadar devam eden uçurtma şenliğinde çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı, arada sırada yapılan uçurtma şenliklerini periyodik hale getirmek istediklerini ifade ederek, Kent Konseyi ve Çocuk Meclisi yönetimine teşekkür etti.
(MŞ)
13.05.2017 16:58:18 TSI
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