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Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in Anneler Günü mesajı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kadim medeniyetimizin temelini oluşturan iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, hoşgörünün ve sevginin kaynağı olan annelerimizin Anneler Gününü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Vali Abdullah Erin, anneliğin yeri doldurulamayan değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğunu kaydetti.

Vali Erin açıklamasında, "Annelerimiz ailenin temel direği ve toplumun da geleceğidir. Sağlam bir toplum ancak temelleri sağlam atılmış aileyle mümkündür. Fedakâr annelerimizi sadece belirli günlerde değil, her an hatırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin varlığı ve birliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz başta olmak üzere, varlıklarıyla hayatımıza ayrı bir anlam katan, dünyanın en yüce görevini yerine getiren tüm fedakar annelerimizin ellerinden öpüyor, yüreği merhamet ve sevginin tükenmez kaynağıyla dolu bütün annelerimize sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu günler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

(AHM)



13.05.2017 17:04:03 TSI

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