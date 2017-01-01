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Misi'de "İpeğin Yolculuğu"

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:00
Misi'de "İpeğin Yolculuğu"
Misi'de "İpeğin Yolculuğu"

(Fotoğraflı)

Sezgin Avcı
BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "İpeğin Yolculuğu", 2000 yıllık geçmişe sahip Misi'de renkli görüntülere sahne oldu.
Misi'de ipek böcekçiliğinin gelecek kuşaklara aktarılması için Nilüfer Belediyesi önemli bir faaliyete imza attı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Misi'deki tarihi mirası koruma ve yaşatma çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Bozbey, "2000 yıllık bir geçmişe sahip olan Misi'de, yöre halkının en önemli geçim kaynaklarından biri bundan sadece 15 yıl öncesine kadar ipek böcekçiliğiydi. Tarihine bakıldığında, Batı'dan gelen kervanların İpek Yolu üzerinde bulunan Misi'de konakladığını okumak mümkündür. Bu projeyle hedefimiz, bölgenin ipek üretimindeki geçmiş rolünün canlandırılmasıdır. Bugün, İpeğin Yolculuğu etkinliğimiz hepimizi bir araya getirdi. Bugün sizlerle birlikte ipek böceğini, kozayı tanıyacağız ya da yeniden hatırlayacağız. Devdah eşliğinde ipek çekeceğiz. Düzenleyeceğimiz atölye ve seminerlerde katılımcılarımız kozadan dekor ve süs malzemesi, ipeğin gümüşle dansı, çarpana dokuma ile aksesuar yapımı gibi çalışmalar gerçekleştirecek" dedi.
KKTC Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'nün de tecrübesiyle büyük katkı sağladığını kaydeden Bozbey, "Kendisi bu konuda bilgili ve tecrübeli. Çünkü bir çok kez ipek koza festivali düzenlediler, bizleri de davet ettiler. Onların başarılı çalışmalarını yerinde görüp inceleme imkanı bulduk. Projemize destek veren Girne Belediye Başkanımıza, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Kozabirlik Genel Müdürlüğü'ne, kadın derneğimize çok teşekkür ederim. İpeğe gönül veren ve projede yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler" diye konuştu.
Açılışta, İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Mukeddes Kılıçaslan, NİLSEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gürmeriç, Tekstil Tasarımcısı Kasım Uzunöz de söz alarak ipek böceği ve kozanın tarihî hakkında açıklamalarda bulundu.
Konuşmaların ardından Nilüfer Halk Dansları ekipleri oyunlar sergiledi. Daha sonra protokol ve davetliler, ipek çekimi, devdah, dokuma gösterilerini izledi. Başkan Bozbey ve davetliler Koza Evi'nde 18 Mayıs'a kadar açık kalacak ipek fotoğrafları serginin açılışını da yaptı. Kozanın dekor ve aksesuara dönüşümü, ipeğin gümüş ile buluşması atölye çalışmaları da meraklılarından ilgi gördü.
(MŞ)

13.05.2017 17:09:29 TSI
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