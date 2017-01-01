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Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonundan açıklama

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:02
Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonundan açıklama
Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonundan açıklama

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Adıyaman Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Şükran Altunç Aydın 14 Mayıs Anneler Günü münasebetiyle basın açıklaması yaptı.
Sendika binasında kadın komisyonu üyesi bayanlarla birlikte basın açıklaması yapan Başkan Şükran Altunç Aydın, bir toplumun temeli aile, ailenin temelinin ise anne olduğunu vurguladı. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde her zaman büyük sorumluluk üstlenen annelerin toplum hayatının temel direği olduğunu kaydeden Şükran Altunç Aydın, "Fert, millet veya insanlık adına hayat dolu, hayatla doğrudan bağlantılı varoluşumuzu gerçek manada tesis edenler annelerdir. Onlar şefkatin, merhametin, iyiliğin, fedakarlığın canlı anıtlarıdır. Anneler, var edici ilahi hikmetin bizi kucaklayan en müşahhas, en kutsal varlıklarıdır. Hiçbir hesabi yaklaşımla ölçülemeyen duyguyu, bağlanışı, sevgiyi, şefkati ve fedakarlığı onlardan öğreniriz. Onlar bin bir çile ve zahmetle maddi varlığımızın yanında maneviyatımızı da beslerler. Annelerin sevinci de, üzüntüsü de dünyevi hiçbir hesap ve amaçla açıklanamayacak yüceliktedir" dedi.
Şükran Altunç Aydın konuşmasının devamında, "Gözyaşının da, tebessümün de sınırı, sınıfı, rengi olmaz. Her anne bu sebeple evrenseldir. Onların kaygıları, umutları, beklentileri evrenseldir. Annelik beşer katında en nezih var olma ve var etme makamıdır. Evrensel mahiyet kazanan duygusuzluğun katı, donuk, merhametsiz dünyası, başka bir çaba içine girmeksizin yalnızca kulağını annelerin kalbine verse bile haksızlıklarla büyütülen karanlıklardan kurtulma imkanı elde eder. Orada asla kötü niyet, kötü düşünce, kötü söz barınamaz. Hiç şüphe edilmesin ki, dünyanın neresinde hangi dine ait olarak ve hangi dili konuşarak var olursa olsunlar, bütün annelerin yüreği sınırsız sevgi ve hesapsız iyilikle doludur. Annelerin dili, gerçek ve tam anlamıyla gönül dilidir. Bizim ve tüm insanlığın bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati değerlerdir bunlar. Anne ile birlikte aile merkezli şekillenen hayatlar, daha huzurlu, daha insanidir. Onların şefkat kucağı ve nasihatleri, çocuklarına en emin sığınak olmuştur. Annelerimizin mutlu olması, incinmemesi ve gözlerinin yaşlı olmaması en temel arzumuzdur" diye konuştu.
(AHM)

13.05.2017 17:12:01 TSI
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