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Köylü kadınların korosu izleyicileri mest etti



(Fotoğraflı)



Yakup Güler

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Balkan Kültür Şenliği'nde sahneye çıkan köylü kadınlardan oluşan 'Lüleburgaz Ertuğrul köyü Cumhuriyet Kadınları Korosu' söyledikleri mani ve şarkılarla izleyenlerin beğenisini kazandı.

Süleymanpaşa ilçesi Ticaret Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, yöresel kıyafetler giyen ve yaşları 40 ile 82 arasında değişen köylü kadınlardan oluşan 'Lüleburgaz Ertuğrul köyü Cumhuriyet Kadınları Korosu' bir yandan yapağı ipi yapımı, keşkek, bulgur yapımı gibi çeşitli geleneksel öğeler ile Trakya kültürünü yansıtarak, bir yandan söyledikleri mani ve şarkılar ile izleyenlerden alkış topladı.

Koronun koordinatörü emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 kişilik köylü kadınlardan oluşan bir ekip olduklarını, kadınların ilkokul mezunu ve normalde hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Burada yaptığımız etkinlikte köylerde kadınların yaptığı imeceyi sahneledik, eskiden kadınlar lamba ışığında, yapaklar diderdi, örerdi, mısır sayardı, buğday ayıklanırdı, o buğdaylardan da keşkek yapılırdı ama hep imece usulü. Köylüler toplanır birbirine yardım ederdi ve bunu da yaparlarken mani söylerlerdi. Onları yansıtmak istedik" dedi.



Sosyal medyada ilgi görünce köyleri turistik oldu

Koronun sosyal medya hesaplarında sıkça tıklanmasının ardından köylerine de ilginin arttığını anlatan Şükran Akdeniz, "Kadınlarımızın memleketin bütünlüğü ile alakalı söylediği şiir ve şarkıları kaydedip sosyal medyada paylaştık. 5 bin paylaşım alınca kim bu Ertuğrul Köylüler diye merak edenler köyümüze gelmeye başladı. Şimdi otobüsler ile gelip köyü ziyaret ediyorlar. Köyümüzde yıkılmaya yüz tutan bir ilkokulu Kültür Evi'ne dönüştürdük. Şimdi onu ziyarete geliyorlar ve köylülerimizde ziyaretçilere lokma, ayran satarak bütçelerine katkı sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Köylü kadınlardan oluşan 'Lüleburgaz Ertuğrul köyü Cumhuriyet Kadınları Korosu' sahneledikleri gösteri ve şarkıların ardından Tekirdağ'dan ayrıldı.

(YG-ÖK-Y)



13.05.2017 17:12:53 TSI

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