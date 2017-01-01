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Küçük Millet Meclisi'nde referandum sonrası Türkiye konuşuldu

- Av. Dr. Mehmet Sarı: "15 Temmuz, referandumu zorunlu kıldı"



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Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Küçük Millet Meclisinin bu ayki 'Referandum Sonrası Türkiye' konulu bu ayki konferansının konuğu Av. Dr. Mehmet Sarı oldu. Mehmet Sarı, 15 Temmuz darbe girişiminin referandumu zorunlu kıldığını söyledi.



Kocasinan Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan, Gönüllü Kültür Teşekkülleri İl Temsilcisi Ahmet Taş, Baro Eski Başkanı Fevzi Konaç katıldı. Toplantının moderatörlüğünü yapan Küçük Millet Meclisi Başkanı Adnan Evsen, ayın konusu hakkında bilgi verdi.



Adnan Evsen'in ardından, konuk Av. Dr. Mehmet Sarı, 16 Nisan referandumunu zorunlu kılan sürecin 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminde başladığını ifade etti. 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'de ve dünyada ciddi kırılmalara neden olduğunun altını çizen Mehmet Sarı, "15 Temmuz başarılmış olsaydı biz farklı bir iklimde farklı konuşuyor olacaktık. 15 Temmuz süreci Türkiye' de ki referandum sürecinin en önemli sebebi oluşturdu" dedi. Bu darbe girişimi sahada itiraz edecek olan unsurların tamamı yok etme üzerine kurgulanmıştır. Dünya darbeler tarihinde de farklılık yoktur, sadece metotlar açısından farklılık vardır. 15 Temmuz denilen mesele bir yönüyle devleti ve milleti işgal planının bir yönüyle nakıs kalması ve bunun başarılması anlamında darbe gecesine bir tavırdır" dedi.



Türkiye'nin ciddi bir parlamenter sistemi deneyimi olmasına rağmen, yeni bir rejimi seçmesinde, dünyadaki güçlerin kuşatmasının da etkili olduğunu belirten Mehmet Sarı, "Normal şartlarda Türkiye'nin önemli parlamenter sistemi deneyimi var. Bu deneyimden de önemli tecrübeleri var. Bu tecrübelerden de terk ediş var. Neden farklı bir kulvarda ve sistemde hükümet oluşturup da ülkeyi yönetmeye talip oluyoruz? Bunda, Türkiye'nin kuşatılmışlıktan başka çaresizliğe doğru savruluşunun etkileri var. Türkiye'nin uluslararası ittifakının Türkiye'yi kuşattığı, Türkiye'nin kendi egemenlik anlayışı içerisinde hareket etmesinin sınırladığı gibi meseleler olarak düşünülebilir. O nedenle referandum ve sonuçları bu ittifaka karşı verilmiş bir yanıt niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Sarı, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

(SK)



13.05.2017 17:12:56 TSI

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