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Bu çiftlik ziyaretçi akınına uğruyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan damızlık Romanov koyun çiftliği ziyaretçi akınına uğruyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayvan severlerin dışında üniversiteler ve öğrenciler çiftlikte uygulamalı ders yapıyor. İstanbul ve Balıkesir Edremit Altınoluk'tan Bursa'ya gelen ziyaretçilerden Murat Kaya, "Romanov koyununa merak saldık. Bir sürü çiftliğe gittik. Bunun en safı kimde var diye araştırdık. Sonunda Bursa'nın Yenişehir ilçesine geldik. Bu hayvanlar hakikaten çok güzel. Aradığımız bütün özellikleri bulabildik. Kısmet olursa buradan alım yapacağız. Kendi hayvanımızda var, ama buradakiler bize daha cazip geldi. Nasipse bu ırkı bünyemize katmak istiyoruz" diye konuştu.

İşletme Sahibi Fatih Ak, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerimize bizleri tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Maksadımız kaliteli saf ırk yetiştirmek. Romanov koyunları görmek isteyen çok insan var. Bize www.rusromanonkoyun.com adresinden ulaşabilirler" dedi.

(MŞ)



13.05.2017 17:13:14 TSI

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