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Kahta ilçesinde parklar yenileniyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi, parklarda yenileme çalışması başlattı.

Kahta Belediyesine bağlı Bahçe Müdürlüğü ekipleri park ve bahçelerde düzenleme yaparak spor ile oyun aletleri yerleştiriyor.

İlçenin farklı noktalarında düzenleme ve bakım çalışmalarını sürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, "Halkımızın yoğun olarak dinlenmek için kullandığı parklarda çalışma başlattık. Ekiplerimiz çalışmalarını titiz bir şekilde sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında ilçemizde yenilenmeyen park kalmayacak. Bakım ve onarım çalışmalarımıza halkımızın da koruyarak destek vermesini istiyoruz" dedi.

(HT-AHM)



13.05.2017 17:16:24 TSI

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