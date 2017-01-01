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Kahta'da marangoz ve mobilyacılar sandığa gitti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren marangoz ve mobilyacılar sandığa gitti.

Kahta Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanlığının olağan genel kurulunda iki aday yarıştı. Marangoz ve Mobilyacılar Odasının Başkanı Mehmet Nazif Pirçek ve Murat Aktaş başkanlık için yarıştı.

Kahta Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşen olağan genel kurul seçiminde Mevcut Başkan Mehmet Nazif Pirçek, 108 oyun 60 oyunu alarak yeniden başkan seçilirken, Murat Aktaş ise 48 oy aldı.

Tekrar başkan olarak seçildiği için bir teşekkür konuşması yapan Marangoz ve Mobilyacılar Odasının Başkanı Mehmet Nazif Pirçek, üyelerine elinden gelenin daha fazlasını yapmak için en iyi şekilde hizmet edeceğini söyledi.

Başkan Pirçek, "Kahta Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanlığını 10 yıldır yürütüyorum.

Birikmiş tecrübelerimle bundan sonra da en iyi şekilde sizlere hizmet edeceğimi düşünüyorum. Şimdi ardık birlik ve beraberlik zamanıdır. Birbirimize sarılıp daha güzel projelere imza atacağız. Bu nedenle ben değil, artık biz olmalıyız. Hepimiz birlik ve beraberlik içinde mesleğimizi ve odamızı daha ileriye götürmek için çok çalışacağız. Ömrümün yettiği kadarı ile üyelerime hizmet etmeye devam edeceğim. Bu görevi bana laik gördüğünüz için siz hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

(HT-AHM)



13.05.2017 17:21:18 TSI

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