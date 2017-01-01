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Tatvan'da "Gönül Elçileri" gönül köprüleri kuracak

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:15
Tatvan'da "Gönül Elçileri" gönül köprüleri kuracak
Tatvan'da "Gönül Elçileri" gönül köprüleri kuracak

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi ile bir yandan ilçedeki ihtiyaç sahibi kadınlara destek sağlanırken diğer yandan ise özel eğitim gerektiren çocuklar ve yetim çocuklarını kucaklanıyor.
Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesindeki "Gönül Elçileri Projesi" Tatvan'da ise, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan öncülüğünde yürütülüyor. Tatvan'da yürütülen proje ile ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü Arzu Özkan, "Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen bir projedir. Toplumun kalkınmasında gönüllü bir kavramın, gönüllülük kavramını geliştirmek ve gönüllü çalışmanın yaygınlaşmasını sağlamak için geliştirilmiş bir projedir. Projenin asıl amacı toplumda çocuk, koruyucu aile, gönüllü aile, kadının güçlenmesi, kaliteli yaşlanma ve kuşaklar arası uyum, engelli hizmetlerine erişim, aile ve yoksulluk konularını ele almaktır" dedi.
Proje kapsamında Türkiye genelindeki halk eğitimi merkezlerinde kurslar açılarak, bayanların lise mezunu olabilmeleri için imkanlar tanındığını ifade eden Özkan, projenin çocuk, koruyucu aile, kadın ve güçlenme konusunda çalışmaların yapıldığını, proje kapsamında koruyucu aile veya gönüllü aile olabilindiğini, kadının güçlenmesiyle konusunda da kadınların lise bitirmelerine yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti. Tatvan'da öncelikli olarak, özel eğitim öğrencileri ve ihtiyaç sahibi annelere yönelik çalışmalar başlattıklarını kaydeden Özkan, "Toplumda farkındalığı oluşturmak amacıyla özel eğitimli çocuklarımız için 23 Nisan'da etkinlikler düzenledik. Belki de hayatlarında ilk kez o anki güzel duyguları yaşayan çocuklarımızın sevinci bizi fazlasıyla mutlu etti. Bu çocuklar bizim önceliğimizdir ve bu konuda çalışmalarımız devam edecektir. Yine toplumda farkındalığı yaşatmak için 'Biz varız, ya siz?' sloganıyla Anneler Günü'ne özel etkinlik yapacağız. Pazar günü yapmayı planladığımız etkinlik kapsamında ilçemizdeki özel anneleri seçmeye çalışacağız ve bunlar yılın anneleri adayı olacaklar. Önümüzdeki günlerde Ramazan ayı var. Tatvan Kaymakamlığı ile Tatvan Belediyesi ve Gönül Elçileri işbirliğiyle çocuklarımıza Ramazan geceleri yaşatmaya çalışacağız. Tiyatro ve benzeri etkinliklerin olacağı program, iki gece açık alanda ve akabilinde kültür merkezinde gerçekleştirilecek. Bu program öncelikli olarak özel eğitimli çocuklar için organize edilecek. Aynı zamanda sevgi evlerini ziyaret etme programları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Devletimiz, bu çocuklarımız için çok güzel imkanlar sağlamış, biz de bu çocuklarımızı kucaklamak, onlara sevgimizi ve ilgimizi katmak istiyoruz. Bu konu çok önemli ve oradaki çocukların mutlaka ziyaret edilmesi gerekiyor. Sevgi eksikliği yaşayan bu çocuklarımıza çok iyi bir arkadaş, anne ve baba olabilmemiz gerekiyor. En kısa zamanda Tatvan'daki gönül elçileri kadınlar ile birlikte bu çocuklarımızı ziyaret edeceğiz. Benim için Tatvan'daki çocuklar çok önemli, Sayın Kaymakamımızın da dediği gibi Tatvan doğduğum diyarım değil ama doyduğum diyar. Biz Tatvanlılar için buradayız ve görev süremiz boyunca elimizden geldiğince çok güzel çalışmalar yapmaya özen göstereceğiz. Gönül elçileri olarak Tatvan'da İnşallah güzel çalışmalar yapacağız. Gönül elçisi olmak isteyen Tatvanlı hanımlar da bize katılabilir" diye konuştu.
(HO-ŞAK-Y)

13.05.2017 17:24:29 TSI
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