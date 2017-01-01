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Manisa BBSK 2. Lig için gün sayıyor



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MANİSA (İHA) - Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta sezonu 58 puanla 3. sırada bitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, gözler Silivrispor ile oynanacak olan play-off maçına çevrildi. Yeşil-beyazlılar 18 Mayıs Perşembe günü konuk edeceği rakibini Manisa'da farklı yenerek, 22 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçına avantajlı bir skorla gitmenin hesaplarını yapıyor.



"Play-off'tan alnımızın akıyla çıkacağız"

Ligin son bölümünde 9 maçta 8 galibiyet alarak önemli bir çıkış yakaladıklarını hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, bu yükselişi play-off maçlarına da yansıtacaklarını söyledi. Play-off maç tarihlerinde yaşanan sarkmanın kendilerini etkilemediğini dile getiren Devrim, "Yönetim, teknik heyet ve oyuncularımızla kenetlendik. Tek hedefimiz var oda 2. Lig'e yükselmek. Taraftarlarımızın da desteğiyle ilk maçta istediğimiz sonucu alabilirsek işi Manisa'da bitirebiliriz. Play-off maçlarından alnımızın akıyla çıkacağız. Hedefimize ulaşacağımızdan şüphem yok" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor play-off ta Silivrispor ile ilk maçını 18 Mayıs Perşembe günü Manisa'da, ikinci maçını ise 22 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynayacak. Play-off'a kalan Erbaaspor'un rakibi ise Dersimspor-Çatalcaspor maçının ardından belli olacak. Play-off final maçı ise 27 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

(SC-Y)



13.05.2017 17:25:42 TSI

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