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Diyabet hastasının gözünden yaşamı gördüler



(Fotoğraflı)



Barış Gök

KONYA (İHA) - Konya'da diyabet hastaları ve sağlıklı bireylerin ev yaşamındaki fark, 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğüyle gösterdi.

Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Diyabet Cemiyeti, Türkiye Diyabet Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen "Diyabetini Tanı, Gözünü Koru" sosyal sorumluluk projesi ile diyabet hastaları ve hasta yakınları özel alanda 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğüyle, sağlıklı bir birey ile diyabet hastası ve görme sorunu yaşayan bir bireyin, ev yaşamının arasındaki farkı deneyimleme şansını buldu.

Konya Ticaret Odası (KTO) konferans salonunda gerçekleştirilen programda, proje hakkında bilgi veren Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Türkiye Diyabet Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kaya, amaçlarının diyabetik hastaların yaklaşık yüzde 30-35'ini görmesini tehdit eden retinopati hakkında toplumu bilgilendirmek olduğunu söyledi. Toplantının hekime ne zaman başvurulacak, ne yapılacak gibi hastalık hakkında farkındalık yaratmak gibi amaçlarla yapıldığını da belirten Prof. Dr. Kaya, "Çünkü ülkemizde ve tüm Dünya'da da aslında öyle. Diyabetik hastaların yaklaşık yarısı diyabet olduğunu bilmiyor. Çoğu zaman komplikasyonların varlığıyla hastalar diyabet tanısı almakta. Dünya'da yaklaşık 140-145 milyon diyabetik retinopati görmeyle ilişkili zararlı konumların olduğu durumlar var. Diyabetik retinopati aynen diyabet gibi önlenebilir hastalıklar grubu içerisindedir. Buda farkındalık yaratılarak olacaktır. Bizim amacımızda bu. Bugün Türkiye genelinde yapmayı planladığımız çalışmaların ilkini Konya'da gerçekleştiriyoruz" dedi.

Proje etkinliğinin ardından, farklı alanlardaki hekimler katılımcılara diyabet ve göz sağlığı hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

(BG-İP-Y)



13.05.2017 17:26:30 TSI

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