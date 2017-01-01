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Emekli öğretmenden şiir kitabı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:20
Emekli öğretmenden şiir kitabı
Emekli öğretmenden şiir kitabı

(Fotoğraflı)

Seçim Turşucu
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 22 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Rasim Savak (66) şiir kitabı çıkardı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğup, okuyup ve öğretmen olduktan sonra, bu görevini emekli olana kadar Gelibolu'daki çeşitli okullarda öğretmen ve müdür olarak görev yapan Rasim Savak emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşti.
Gelibolu'da görev yaptığı yıllarda yazmaya başladığını ve emekli olduktan sonrada yazmaya daha çok vakit ayırdığını belirten Rasim Savak, şiirlerini 'Sevgi Çiçeği' ismini verdiği kitabında çıkardı. İlk şiir kitabıyla Gelibolu'ya gelen emekli öğretmen Rasim Savak, kitabını tanıttı ve imzalayarak tanıdıklarına armağan etti.
(GD)

13.05.2017 17:28:31 TSI
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