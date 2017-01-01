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Kulu'da yağmur duası

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:22
Kulu'da yağmur duası
Kulu'da yağmur duası

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde yağmur duasına çıkıldı.
Kulu ilçesinde arpa ve buğday ürünlerin yetiştirildiği Bozan Mahallesi'nde havaların kurak olması nedeniyle hasat beklenildiği gibi olmadı. Bunun üzerine Bozan Mahalle Muhtarı Sebahattin Dalfidan'ın organize ettiği yağmur duasına İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu ve çevre mahallelerden gelen vatandaşlar katıldı. Kadınlarında yer aldığı yaklaşık bin 100 kişi okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kılınan öğle namazı sonrası yağmur için dua etti. Duanın ardından yemek ikram edildi.
(MB-İP-Y)

13.05.2017 17:30:59 TSI
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