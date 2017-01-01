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Erdoğan Arıkan, Aydın'da engelliler için maç anlattı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:31
Erdoğan Arıkan, Aydın'da engelliler için maç anlattı
Erdoğan Arıkan, Aydın'da engelliler için maç anlattı

(Fotoğraflı)

Özgür Dedeoluk
AYDIN (İHA) - TRT'nin tecrübeli spikeri Erdoğan Arıkan Aydın'ın Karacasu ilçesinde amatör bir futbol takımının müsabakalarını oynadığı statta engelli öğrencilerin maçını anlatarak Engelliler Haftasında unutamayacakları bir gün yaşamalarını sağladı.
Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı'nın davetlisi olarak Karacasu'ya gelen Erdoğan Arıkan Karacasu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında özel eğitim sınıfı öğrencilerinin kankalarıyla yaptığı maçı anlattı. Kaymakam Büyüknalçacı'nın yüksek lisans çalışması olan Mate Man (Kanka) projesi kapsamında düzenlenen futbol maçını anlatan Erdoğan Arıkan Karacasululara unutmayacakları bir gün yaşattı. Arıkan, profesyonel karşılaşmalardaki performansını aratmazken işine olan saygısını bir kez daha ortaya koydu.

Arıkan'ın anlattığı maçta 600 kişilik stat tamamen dolarken çevre evlerin balkonlarından da maç takip edildi. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı devre arasında maçı yorumladı. Mavi Kankalar ve Kırmızı kankalar takımında öğrencilerin yanı sıra Jandarma Komutanı, İlçe Hakimi, Emniyet Amiri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de forma giydi. Normal süresi 2-2 biten maçı Mavi Kankalar penaltı atışları sonucu kazandı. Kazanan ve kaybeden takım hep birlikte tribünlere koşarak dostluk mesajları verdi. Madalya ve kupaların verilmesinin ardından Erdoğan Arıkan'a çiçek takdim edildi.

Tören sonrası konuşan Erdoğan Arıkan spor hayatının en anlamlı en heyecanlı günlerinden birini yaşadığını ifade ederken, umarım bir gün süper ligde maçlarınızı anlatırım dedi. Arıkan, "Karacasu Kaymakamına, Nazilli Kaymakamına ve Karacasululara çok teşekkür ediyorum. Futbolun bambaşka bir yüzünü gördüm. Karacasu çok güzel bir ilçe. Saklı kalmış bir hazine. Umarım burası dünya çapında tanınan bir yer haline gelir" dedi.
(ÖD-MB-Y)

13.05.2017 17:40:12 TSI
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