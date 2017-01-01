Şanlıurfa'da planlı elektrik kesintisi ertelendi
ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından Şanlıurfa 2 Trafo Merkezinde yapılması planlanan bakım onarım çalışması ileri bir tarihe ertelendi.
Dicle Elektrik Dağıtımdan konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda Şanlıurfa 2 Trafo Merkezinde TEİAŞ tarafından 14 Mayıs Pazar günü yapılması planlanan ve Şanlıurfa merkez ve kırsalının etkileneceği bakım onarım çalışması ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
(BB-SD-Y)
13.05.2017 17:46:28 TSI
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