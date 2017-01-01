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Nilüfer'de 'Bisiklet Şenliği'



BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen Bisiklet Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

16. Uluslararası Spor Şenlikleri, Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 'Bisiklet Şenliği' ile devam etti. Çok sayıda bisiklet tutkununun katıldığı şenlikle renkli görüntüler yaşandı. Bisiklet sevdalıları önce Batıkent Pazar Alanı'nda toplandı. Start öncesi konuşma yapan Belediye Meclisi Üyesi Nilgün Berk, Nilüfer Belediyesi olarak bisikletin yaygınlaşması için çok sayıda proje hayata geçirdiklerini söyledi.

50'yi aşkın bisikletçi neşe içerisinde pedal çevirdi. Batıkent Pazar Alanı'ndan başlayan bisiklet turu, Özlüce, Altınşehir güzergahının ardından tekrar startın verildiği yerde sona erdi.

(MŞ)



13.05.2017 18:18:26 TSI

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