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Milletvekili Göçer, arazi toplulaştırmasına dikkat çekti



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, Tokat'taki ortalama tarım parsel büyüklüğü 4. 9 dekar olduğuna dikkat çekerek, " Bu büyüklükte bir alanda ne üreteceksiniz ? Mesele büyük ölçekli düşünmektir. Bir diğer önemsediğimiz konu da arazi toplulaştırması" dedi.

Dostlar Meclisinin konuğu AK Parti Tokat Milletvekili Prof. Dr. Celil Göçer oldu. Seyir Tepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Dostlar Meclisi Başkanı Burhan Besler, Tokat'ın ve Türkiye'nin sorunlarını irdeleyen ve tartışan bir meclis olduklarını ifade ederek, "Meclisimiz, kişiye özgü değil, toplumsal adaleti savunan Tokat'ımızın sorunlarını, eksiklerini her yönüyle ele alan ve bu eksikleri gidermek için çalışan bir meclistir" dedi. Daha sonra kürsüye gelen Milletvekili Göçer, arazi toplulaştırmasına önemsediklerini ifade ederek, "Bizler kısa vadeli işler yapmak, kısa vadeli çözümler üretmek yerine, zor olanı seçip sorunları kökten çözmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla işlerin en zor olanları da alt yapıdan başlar. Bu memlekette yaklaşık 800 bin hektar arazimiz var. 380 bin hektar da tarım alanımız var. Yani toprağımız var, toprak varsa suya da ihtiyaç var. Sulama projeleri en zor, en pahalı ve uzun süre gerektiren projelerdir. Şu anda Tokat'ın bütün sulama projeleri yapıldı. Bunları biz haftalık olarak takip ediyoruz. Kazova'daki basınçlı su projesi 130 milyonluk bir projedir. Tokat'taki ortalama tarım parsel büyüklüğü 4. 9 dekardır. Bu büyüklükte bir alanda ne üreteceksiniz ? Mesele büyük ölçekli düşünmektir. Bir diğer önemsediğimiz konu da arazi toplulaştırması. Tarım bakanımızla bu konuyu defalarca konuştuk. Hala da görüşüyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Milletvekili Göçer, programa katılanlarla sohbet ederek sorularını yanıtladı.

(Nİ-GF-Y)



13.05.2017 18:21:02 TSI

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