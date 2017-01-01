Nilüfer Kadın Korosu'ndan Mehmetçiğe anneler günü marşı
(Fotoğraflı)
BURSA (İHA) - Bursa'da Nilüfer Kadın Korosu, anneler gününde asker kıyafeti giyip, Mehmetçik için özel klip çekti.
105 kişiden oluşan Nilüfer Kadın Korosu anneler gününde farklı bir projeye imza attı. Diktirdikleri asker kıyafetlerini giyen kadınlar, Şef Dr. Aysel Gürel'in bestesini yaptığı 'Annelerin Mehmetçik Marşı' seslendirdi. Anneler günü anısına Mehmetçik için özel klip çeken koro, 32 ile 78 yaş aralığındaki kadınlardan oluşuyor.
(AF
13.05.2017 18:25:39 TSI
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