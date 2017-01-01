Gaza Basma Pedala Bas" bisiklet yarışı düzenlendi
(Fotoğraflı)
Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Spor Kulübü tarafından geleneksel bisiklet yarışmasının bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirildi.
Söğütlüdere'de başlayan yarış, Cumhuriyet alanında sona erdi. Gaza Basma Pedala Bas" temalı ı İki kategoride yapılan yarışmada bayanlar ile erkekler kendi aralarında yarıştılar. Erkeklerde ilk 14'e girenlere birer adet bisiklet, kadınlarda ise ilk 2'ye girenlere bisiklet verildi.
Bayanlarda birinciliği Doganur Seker, erkeklerde Burak Çekiç kazandı.
(MAD-SD-Y)
13.05.2017 18:32:41 TSI
NNNN