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Başkan Baran Şanlıurfa kebabının tadına baktı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede yeni açılan bir işyerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Baran orjinal Şanlıurfa kebabının tadına bakmayı ihmal etmedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Cihan İşcan'ın işletmeciliğini yaptığı Zirve Kebap-Cihan Kasabın açılışına katıldı. Açılış önce davetliler semazen gösterisini ilgiyle izledi. Çok sayıda davetli de açılışta yer aldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile Ali Haydar Bulut, işletmeciler Cihan İşcan, oğulları Mustafa İşcan ile İbrahim İşcan'dan kebabın yapılışı hakkında bilgi aldı. İki başkan ile davetliler Zırh ile çekilen kebabın tadına bakmayı ihmal etmedi. Açılışta konuşan İsmail Baran, Körfez ilçesinin her geçen gün geliştiğini ifade ederek, işletme sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Baran, "Bu işletmemizin memleketimize ve Körfez ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Derince'nin ardından bir şubelerini de Körfez'e açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden eden Mustafa İşcan ise, "Yöresel lezzetleri müşterilerimize sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

(RFK-Y)



13.05.2017 18:34:40 TSI

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