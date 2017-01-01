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Biga'da Anadolu İmam Hatip Lisesinin temeli atıldı



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga'da yeni eğitim öğretim yılında hizmete girecek olan Anadolu İmam Hatip Lisesinin temeli törenle atıldı.

Törene AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, İl Genel Meclis üyesi Bülent Korkmaz, AK Parti ilçe başkanı Ahmet Şahin,Daire amirleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan: " Biga bize sahip çıkan bir yer. Ne kadar bize sahip çıktı ise biz daha çoğunu çıkacağız. Son dönemde Biga'ya Gümüşçay İlkokulunun tamamlandık. İÇDAŞ tarafından yaptırılan ana okulu tamamlandı. Fen Lisesinin inşaatına başladık. Fatih İlkokulunu bu yıl itibari ile ihaleye çıkartıyoruz.Yıkacağız ve daha iyisini yapacağız. Balıklıçeşme İlk ve Ortaokulu tamamlandı.Biga'mızın Üniversite şehri olmasını hayal ediyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Ağaköy Meslek Yüksek Okulunun inşaatına başladık, hızlı bir şekilde ilerliyor. Uygulamalı Bilimler Fakültesinin ihale süreci devam ediyor. Bu yıl sonuçlandırmak istiyoruz. Gençlik Merkezimizin ihalesini yaptık yakında temelini atacağız. Kocabaş çayı başta olmak üzere birçok alt yapı imkanını beraber değerlendirdik. Devletimizin tüm imkanlarını sunmak için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise konuşmasında devlet ve millet olarak eğitim konusunda yapılan yatırımlarda son yıllarda ciddi ivme kaydedildiğini söyledi. Tavlı şunları kaydetti: "bir yandan çocuklarımıza ve gençlerimize çağın gereklerine uygun modern okul yapıları kazandırırken, teknoloji boyutunda da son yılların en büyük yatırımlarından biri olan fırsatları arttırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi fatih projesini milletimizin hizmetine sunduk. Temeli atılarak kısa zamanda tamamlanıp hizmete girecek olan Anadolu İmam Hatip Lisemiz hayırlı olsun"

Daha sonra, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve beraberindekiler, butona basarak temele ilk harcı döktü.

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Sağlık Meslek Lisesi yanında bulunan alana yaptırılan Anadolu İmam Hatip Lisesi 350 günde tamamlanacak.

(GD)



13.05.2017 18:36:22 TSI

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