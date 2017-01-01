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Tokat'ta ödüllü satranç turnuvası başladı



(Fotoğraflı)



Hasan Ay

TOKAT (İHA) - Reşadiye Belediyesi tarafından organize edilen, Ödüllü Satranç Turnuvası başladı.

Reşadiye Belediyesi ve Tokat Satranç İl Temsilciliği işbirliği ile düzenlenen Reşadiye Belediyesi Ödüllü Satranç Turnuvası bugün başladı. Pazar günü sona erecek turnuvada ilk hamleyi Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem yaptı. Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorisinde gerçekleşen turnuvaya 134 öğrenci katıldı. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllendirilecek.

Reşadiye Belediye Başkan Vekili Hüseyin Elmas Tokatlı çocukların satranca ilgi duyduğunu belirterek, "Öncelikle bu turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen ve bu turnuvayı belediyemizin yapması için ciddi emekler sarf eden satranç öğretmen Yavuz Eroğan'a herkesin huzurunda teşekkür ediyorum." Dedi.

Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem ise "Çocuklar bizim geleceğimiz diyoruz, onlar bizim her şeyimiz diyoruz. Bu ve buna benzer etkinlikler, sporcu faaliyetler işte onların zihinsel ve bedensel gelişimi, en önemli unsurları bizim için. Çocuklarımızı her zaman desteklemeliyiz. Dolaysıyla bu ve buna benzer organizasyonların yapılması, çocuklar arasında birlik ve beraberliğimizi, arkadaşlığı, dostluğum artırıyor. Bu tarz güzel yanları oluyor. Belediyemiz, Sivil Toplum Kuruluşları ve kurumlarında bu işin içinde olması daha da bir ayrı anlam katıyor. Ben yarışmacılarımıza şimdiden başarılar diliyorum." Şeklinde konuştu.

(HA-GF-Y)



13.05.2017 18:36:50 TSI

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