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AK Parti'li Erdem Anneler Gününü kutladı



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AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Anneler Gününü kutladı.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında maddi ve manevi olarak hayatımızda var olan Annelerin yeri doldurulamayacak önem ve kıymete sahip olduğunu söyledi. Erdem, annelerin insanlık tarihi boyunca kutsal bir yere sahip olduğunu ifade ederek; "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözü Annelerimize verilen değerin en büyük göstergesidir. Bu çerçevede hayatımızda her şeyin ilk öğreticisi ve yol göstericisi olan Annelerimiz, maddi ve manevi olarak hayatımızda var olan yeri doldurulamayacak önem ve kıymete sahiptir.

Karşılık beklemeden vermenin, şefkatin, bağışlamanın ve hoşgörünün en mümtaz siması annelerimizdir. Bu itibarla, annelerimiz geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarlarıdır. Bu özel günlerinde, tüm annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlarken, tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, yaşamlarında esenlikler dilerim" dedi.

(MB-Y)



13.05.2017 18:41:46 TSI

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