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Anneler Günü

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:35
Anneler Günü
- Mersin Valisi Özdemir Çakacak ile belediye başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri, yayınladıkları mesajla 'Anneler Günü'nü kutladı

MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, değerlerini yıllar geçtikçe daha iyi anladığımız annelerimizin yüzlerini güldürmek, onları mutlu kılmak, her zaman ve her şart altında sevgi besleyip saygıda asla kusur etmemek gerektiğini söyledi.
Mersin Valisi Özdemir Çakacak ile belediye başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri, yayınladıkları mesajla 'Anneler Günü'nü kutladı.
Vali Çakacak, 'Anneler Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, anneliğin, kelimelerin değerini anlatmada yetersiz kaldığı, yerini başka bir şeyin asla alamadığı, hiç bir zenginliğin yerini dolduramayacağı, sonsuz sevgi ve merhametin kaynağı, insanın sahip olabileceği en yüce duyguların başında geldiğini belirterek, "Varlıklarıyla hayatımızın anlam kazandığı, hangi yaşta olursak olalım şefkat dolu yüreklerine sığındığımız, bizlere daima güç ve güven veren, sevgilerin en safının, merhametlerin en kıymetlisinin, şefkatin en büyüğünün timsalidir annelerimiz. Hayatımızın ilk anından itibaren üzerimize titreyen, gece gündüz demeden bizimle ilgilenen, küçük bir tebessümümüzle dünyalar kadar mutlu olan, en ufak acımızda yüreği dağlanan annelerimizin üzerimizdeki haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz" dedi.
Değerlerini yıllar geçtikçe daha iyi anladığımız annelerimizin yüzlerini güldürmek, onları mutlu kılmak, her zaman ve her şart altında sevgi besleyip saygıda asla kusur etmemek gerektiğini ifade eden Çakacak, "Bu nedenle zorlu hayat sürecinde annelerimiz nasıl yanımızda durup bizi yalnız bırakmadılarsa bizler de daima onların yanında olmalı, onları baş tacı etmeli, mutlu ve huzurlu kılmalıyız. Onlara evlat sevgisini en güzel şekilde yaşatmalı, sevgimizi her fırsatta göstermeli, bizler için ne kadar kıymetli olduklarını kendilerine daima hissettirmeliyiz. Benzersiz ve karşılıksız sevginin, sabrın, hoşgörünün en masum ve en temiz duygularla buluştuğu annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum" diye konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise "Ne mutlu bizlere ki, Cenneti annelerin ayakları altına seren yüce bir dinin, kadını baş tacı eden aziz bir milletin mensuplarıyız" ifadelerini kullandı. Her biri ayrı birer değer olan annelerinin, hayatın tüm zorluklarına karşı asil bir duruşun, çocuklarına kucak açarken emsalsiz bir şefkatin, ailesi için çabalarken durmak bilmeyen bir çalışkanlığın timsali olduğu kaydeden Kocamaz, " Çiçekleri kıskandıracak güzellikleri, tertemiz imanları, uçsuz bucaksız yürekleriyle övgülerin en güzeline layıktırlar. Çocuğunun bir tebessümü uğruna her zorluğa katlanan, gülen gözleri güneş, sesi kuş cıvıltısı, azarlaması rahmet olan annelerimize şükranların en güzelini
borçluyuz" şeklinde konuştu.
Ercik; "Annelerimize ne kadar hizmet etsek azdır"
AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, bir toplumu millet yapan değerlerin başında annelerin geldiğinin altını çizerek, "Annelerimiz, ailenin temel direği, güçlü yarınların kurucularıdır. Annelere, en iyi imkanları sunmak, kendilerini her bakımdan geliştirmeleri için gerekli ortamları hazırlamak, sosyal yaşamda daha etkin rol üstlenmelerini sağlamak, yetiştirecekleri nesillerin mutluluğunun temel şartlarını oluşturmaktadır. Anneler, iyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve karşılıksız sevginin kaynağı, hayatla aramızdaki en güçlü bağdır. Millet kavramının da her birimizde hayat bulmasında ve yaşatılmasında en çok da annelerimizin katkısı vardır. Geleceğin güçlü Türkiye'sine yön verecek olan nesillerin yetişmesinde annelere büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Kadınlarımızın her alandaki etkin katılımlarının yanında, annelik sorumluluklarını da özveriyle yerine getirmeleri her türlü takdirin üzerindedir. Annelerimize ne kadar hizmet etsek azdır" dedi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut, mesajında, kız çocuklarının eğitimine önem verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Eğer daha güçlü, geleceği daha parlak bir Türkiye istiyorsak geleceğin anneleri olacak kız çocuklarımızı en iyi şartlarda eğitmeli, en güzel koşullarda yetiştirmek adına seferber olmalıyız" ifadelerini kullandı. Toplumun temelinin aile, ailenin temelinin ise anne olduğunu vurgulayan Aşut, şöyle devam etti; "Bu nedenle bir topluma anneler yön verir. İyi eğitimli, vizyonu geniş anneler; iyi eğitimli, dürüst ve çalışkan nesillerin yetişmesine katkı koyarak başarılı toplumların temelini atar. Toplum, annelerin yetiştirdiği nesillerin omuzlarında yükselir. Eğer daha güçlü, geleceği daha parlak bir Türkiye istiyorsak geleceğin anneleri olacak kız çocuklarımızı en iyi şartlarda eğitmeli, en güzel koşullarda yetiştirmek adına seferber olmalıyız."
(HSK-Y)

13.05.2017 18:44:22 TSI
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