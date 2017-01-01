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Manisa'da erişilebilir ilk kurum Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü oldu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ildeki erişebilirlik belgesi alan ilk kurum oldu. Belge, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Ayteki'e düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Engellilerin kamu dairelerine erişimlerinin daha kolay hale getirilmesi çalışmalarını tamamlayan ve Manisa'da ilk kez erişebilirlik belgesi almaya hak kazanan Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde belge takdim töreni düzenlendi.



Maliyeti 150 bin TL

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, "Söz konusu kanunun 2. Maddesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılı resmi yapılar kanun yürürlüğe girdikten itibaren 8 yıl içerisinde ve engellilerin erişilebilirliğine uygun duruma getirilir. Hükmü gereği müdürlüğümüzce konuya ilişkin çalışmalar başlatılarak il müdürlüğümüz hizmet binası ve ek ünitelerinin engellilerin erişilebilirliğini sağlayacak şekilde imalatlar yapılmıştır. Bu kapsamda 5 adet engelli lifti, 1 adet engelli WC, 200 metre hissedilebilir yüzey, 50 metre merdiven korkuluğu ve küpeşte, 11 adet sesli ve ışıklı alarm, 12 adet sesli ve ışıklı yönlendirme, 36 adet acil aydınlatma, 35 adet acil yönlendirme, 1 adet asansör tadilatı, 15 adet yönlendirme levhaları, 10 adet Braille kabartmalı levhalar, 1adet braille- kabartmalı harita, 2 adet engelli otoparkı imalatları yapılmış olup toplam maliyeti yaklaşık 150 bin TL olmuştur. Sayın Valimizin oluru ile oluşturulan erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu il müdürlüğümüz hizmet binası ve eklentileri için engellilerin erişebilirliği uygunluk raporu düzenlenmiş olup sayın valimizin uygun görüşleri ile de erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanılmıştır" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlü Murat Konan da engellilerimizin hiç kimsenin yardımına desteğine ihtiyaç duymadan kamu binalarımızın konumuna uygun hale getirilmesi uygulamasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar için teşekkür etti. Konan, 100 kurumun denetlendiği ifade etti.



4 yılda 207 kamu binası denetlendi

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu yönetim kurulu üyesi Fikret Türk, "Engelliler haftasıyla ölçüşen bu güzel çalışmayı bizzat sahiplenerek, arkasında durarak kurum müdürleri arasında teşvik ve toplumsal farkındalık oluşturmak için şahsınızın göstermiş olduğu çabayı, gayreti biliyoruz. Bunun için engelliler adına size saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün Türk Standartları Enstitüsüne uygun kriterlerde bu kurumu profesyonelce bir firmayla çalışmak suretiyle meydana çıkarmış olduğu ve ilk defa Manisa'da yeterlilik belgesi alan kurum müdürümüzü takdir ediyoruz. Manisa'da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olmak üzere 1107 tane resmi okul ve kurum var. Bunlara diğer resmi kurumları da eklersek yolumuzun ne kadar uzun meşakkatli ve zaman alacağını görebiliriz. İşte bunun için 4 yıl içerisinde komisyondaki arkadaşlarla birlikte 207 tane kamu binası denetlemişiz ve bu 207 kamu binasından sadece yeterlilik belgesi alan ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Bu aşamada çaba ve gayretlerimizin neticesini almak için uzun ve meşakkatli bir yolumuz var. İşte bunun için sayın valim sizden engelli temsilcileri olarak engelliler adına istirhamımız yeni yapılan kamu binaları ile ilgili tekrar yeniden bize yük çıkarmaması, bizi oyalamaması için proje safhasında ve ruhsat verim esnasında TSE kriterlerine uygun olarak bu kurumlar açılmadan önce bu hizmetler yapılırsa hem devletin imkanları heba olmaz, hem de kurum olarak bütün engelli kardeşlerimizin kullanımı mümkün olur. Şuanda sahada 1 ekiple çalışma yapıyoruz ve haftada 1 gün. Buda bizim 4 yılda 207 kurum denetlediğimizi baz olarak alırsak ve engellilerinde yaş ortalamasının 44 olduğunu düşünürsek bir kuşağı bile bu hizmetle çalıştırmayı yetiştiremeyiz. Sizden istirhamımız bu komisyonları hafta 2 güne çıkarılması ve 2 ekip olarak sahaya indirilmesi gerekmektedir. Birde kurumlardan gelen mühendis arkadaşlarımızın başka komisyonlarda da görev verilmiş olmasından dolayı çakışması ve sahadaki çalışmalarımızı zaafa uğratmasıdır. Erişilebilir komisyonunun çalışmaları Valilik bünyesinde bir şube müdürlüğü kurularak sahadaki koordinasyonun ciddiyetini takibini disiplinini sağlama açısından katkı sağlayıp yol alacaktır. Çünkü denetlediğimiz 207 tane kurumdan geriye dönerek ben eksiklerimi giderdim diyen bir tek kurum var. Biz engelliler olarak ayrımcılık değil eşitlik istiyoruz. Eşit vatandaşlar, sağlıklı bir bireyin nereye ulaşabiliyorsa engeli kardeşimizde onuruna yakışır bir şekilde hiç kimseden yardım almadan, muhtaç kalmadan aynı fiziki alana ulaşmayı talep ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Manisa için çok önemli bir gündeyiz"

Bunun bir başarı olduğu için böyle bir tören istediğini kaydeden Manisa Valisi Mustafa Güvençer ise şunları söyledi:

"Farkındayız veya değiliz Manisa için çok önemli bir gündeyiz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün kamu hizmet binasının engelsiz bina hedefine varmış olması ve bu belgeyi ilk bir kamu kurumu olarak alıyor olması Manisa için elbette önemli. Türkiye konumunu bilmiyorum ama muhtemelen Türkiye'de de kamu hizmet kurumu olarak yeni inşa edilen binalar ve belki Ankara'daki merkezi teşkilatların bir bölü müstesna, kuvvetle muhtemel taşradaki hizmet birimi olarak görev yürütmekte olan kamu binalarının içerisinde de mutlaka ilklerdedir bunun mutluluğunu paylaşmamız gerekiyor. Gelin bugün bu saatte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün hepimiz adına gösterdiği bu başarıyı içimize sindirelim. İnşallah yakın zamanda zorluklar aşılarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzü takip edecek diğer kurumlarımızda olsun."

Vali Güvençer konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin'e Erişebilirlik Belgesi'ni takdim etti. Daha sonra engelliler için düzenlenen parkurda engellilerle birlikte incelemelerde bulunuldu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bahçesinde yapılan programa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Özcan Kaplan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlü Murat, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu yönetim kurulu üyesi Fikret Türk, Kamu kurum ve kuruluşlarının İl Müdürleri, engelli dernekleri ve kurum çalışanları katıldı.

(SC-Y)



13.05.2017 18:44:34 TSI

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