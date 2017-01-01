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Engelliler kıyasıya yarıştı



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen domino turnuvasında görme engelli bireyler kıyasıya yarıştı.

Diyarbakır'da Altı Nokta Körler Derneği'ne bağlı görme engelli bireyler Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen domino turnuvasında bir araya geldi. Yenişehir ilçesinde bulunan Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Orta Okulu'nda düzenlenen turnuva sıkı mücadelelere sahne oldu. 36 yarışmacının katıldığı turnuvada birinciliği Cahit Karakeçi, ikinciliği Ali Ağaçdelen, üçüncülüğü ise Zeki Aba kazandı. Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili ve Yenişehir Kaymakamı Mehmet Özel verdi. Ödül töreninin ardından Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Akif Karakaş, engellilere destek ve katkılarından dolayı Başkan Özel'e teşekkür plaketi takdim etti.



Birinciye tam altın

Etkinliğe ilişkin konuşan Karakaş, Engelliler Haftası kapsamında Yenişehir Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleştirdiklerini ifade etti. Karakaş, "Başkanımız Mehmet Özel, Diyarbakır'a geldiği günden bugüne engelli camiasına elinden geldiğince desteklerini sunmuştur. Ben gelmiş olduğu günden bugüne sunmuş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bizlerin talebini çevirmedi" diye konuştu.

Turnuva birincisi tam altın, ikincisi yarım altın ve üçüncüsü çeyrek altın ile ödüllendirildi.

(EEI-AKK-Y)



13.05.2017 18:50:04 TSI

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