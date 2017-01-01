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Aydın Özel Başak Koleji Kültür Merkezi açıldı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:45
Aydın Özel Başak Koleji Kültür Merkezi açıldı
Aydın Özel Başak Koleji Kültür Merkezi açıldı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Özel Başak Koleji Kent Tiyatrosu ve Kültür Merkezi kampüs içinde düzenlenen törenle açıldı.
Kent Tiyatrosu ve Kültür Merkezinin açılışı için düzenlen törende konuşan Aydın Başak Koleji Yönetim Kurulu Temsilcisi Alp Ayaydın, Aydın'a performans sanatlarına yardımcı olacak bir merkez kazandırmak için yola çıktıklarını belirterek, "Kültür merkezini yaparken Aydın'daki bu anlamdaki eksikliğe bir nebzede olsa katkımız olsun istedik. Aydına da bu anlamda performans sanatlarına yardımcı olacak bir merkez kazandırmak istedik. Toplumlara baktığımızda bir toplumu yaratan iki tane ana unsur var. Bunlardan birisi bilim insanları, diğeri ise sanat insanlarıdır. Bilim insanlarının bir şeyleri başarabilmesi için gerekli olan hayal gücü her zaman sanat insanları tarafından yaratılmıştır. Sanat insanlarının verdiği ilham bilim insanlarına bir şekilde acaba bu yapılamaz denilen yapılabilir mi düşüncesini mutlaka sorgulatmıştır. Bilim içinde, ilerleme içinde yakıtımız her zaman sanattır. Hayal gücü olmadan insanlık ileri gidemez. Bugün geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bizi çok gururlandırdınız. Umuyorum bu salon, Türkiye'den Barış Manço'ların, Fazıl Say'ların İdil Biret'lerin, Kerem Görsev'lerin çıkışına bir başlangıç olacaktır. Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sanat Yönetmeni Yalçın Dinçer ise, yıllar önce tiyatro için sahnelerinin olmadığını çok zor şartlar altında tiyatrolar oynamak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Dinçer, "Tiyatro için Aydın'da bir bina yapmak gerekir diye yola çıktım. Dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Aksu'ya dedim ki, 'Başkanım tiyatro binamız yok, tiyatro binamızı çok işlevsel olarak bir kültür merkezi türünde çalıştıramazmıyız' dedim. Ve şimdiki Şükran Güngör Tiyatrosunun olduğu yeri Aydın'a kazandırdık. Bu tiyatroyu tamamladıktan sonra bir ikinci tiyatro özlemi başladı. Ve ondan sonra cezaevinin yıkılıp yerine kültür merkezinin yapılması çok anlamlıydı bence. Orada da güzel bir kültür merkezi yapıldı. Dönemin valisi Mustafa Malay'la görüşerek bu kültür merkezinin adının Hidayet Sayın Kültür Merkezi olması gerektiğini belirttim. Buraya başka isim koymak için çok uğraştılar, ama bu salonun ismi Hidayet Sayın Salonu oldu ve çok mutlu oldum. Geçen sene Bülent Ayaydın ve sevgili oğulları Alp Ayaydın böyle bir bina yapacaklarını bana söyledikleri zaman çok heyecanlandım. Elimden geldiği kadar yardımcı oldum ve Aydın'a güzel bir salon daha kazandırdık. Türk tiyatrosunun en nitelikli oyunlarını bu salonda oynayacağız" dedi.

Konuşmalardan sonra Başak Koleji Kent Tiyatrosu ve Kültür Merkezinin açılış kurdelasini Okul Kurucusu Bülent Ayaydın, Başak Koleji Yönetim Kurulu Temsilcisi Alp Ayaydın, Yazar Hidayet Sayın, Sanat Yönetmeni Yalçın Dinçer, Prof. Dr. Müzeyyen Buttanrı ve Prof. Dr. Halil Buttanrı beraber kestiler.
Açılış sonrası Aydınlı Yazar Hidayet Sayın, Sanat Yönetmeni Yalçın Dinçer'e, 17. Direkler Arası Emek Ödülünü takdim etti.
Başak Koleji Kent Tiyatrosu ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde tiyatro üzerine söyleşi yapıldı. Panelde konuşmacı olarak yer alan, Aydınlı Yazar Hidayet Sayın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Halil Buttanrı ve Prof. Dr. Müzeyyen Buttanrı ve Sanat Yönetmeni Yalçın Dinçer izleyicilere tiyatro ile ilgili bilgiler verdiler, anılarını paylaştılar.
(OD-MB-Y)

13.05.2017 18:54:22 TSI
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