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AFAD'ın okullardaki afet bilinci eğitimleri devam ediyor

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:46
AFAD'ın okullardaki afet bilinci eğitimleri devam ediyor
AFAD'ın okullardaki afet bilinci eğitimleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından okullardaki afet bilinci eğitimleri devam ediyor.
Afete hazır Türkiye bilinçlendirme ve eğitim seferberliği "Afete Hazır Okul" kapsamında; Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından TOBB Anadolu Sosyal Bilimler Lisesi ile Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine yönelik 'deprem anı, depremden sonra tahliye arama ve kurtarma tatbikatı, yangından tahliye ve arama ve kurtarma tatbikatı' yapıldı.
(EKİP-ŞAK-Y)

13.05.2017 18:55:02 TSI
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