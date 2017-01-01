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Öz'den Hemşireler Günü mesajı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:52
Öz'den Hemşireler Günü mesajı
Öz'den Hemşireler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Hemşireler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Hemşireler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında hemşirelerin kutsal ve onurlu mesleği icra ettiklerini vurguladı.
Erdoğan Öz açıklamasında, "Hemşirelerimizin temel felsefesi kişi ve toplum sağlığının korunması olan, hasta bakımının özveri, sabır ve şefkatle sağlanması hususunda, 'önce insan' diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, insan sağlığı için önemli ve kutsal bir görev ifa etmektedir. Yerine getirdikleri bu kutsal görevle hiçbir ayrım gözetmeksizin, birey, aile ve topluma, sağlıklarını kazandırmak için çalışırlar. Zira onlar, insan sağlığından daha önemli ve öncelikli hiçbir şey olmadığını çok iyi bilirler. Başta sağlık tesislerimizde görevini ifa eden hemşirelerimiz olmak üzere İnsan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan bu kutsal ve onurlu mesleğin mensubu tüm hemşirelerimizin Mayıs Hemşireler Gününü bu vesileyle kutlar, görevlerinde üstün başarılar dilerim" dedi.
(AHM)

13.05.2017 19:02:00 TSI
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