ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Emniyet Müdürü Şahne, kadın polislerin 'Anneler Günü'nü kutladı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:07
Emniyet Müdürü Şahne, kadın polislerin 'Anneler Günü'nü kutladı
Emniyet Müdürü Şahne, kadın polislerin 'Anneler Günü'nü kutladı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, hem annelik sorumluluğunu yerine getiren hem de polislik mesleğini bir arada yürüten kadın polisler adına anne olan müdürlere çiçek vererek 'Anneler Günü'nü kutladı.
"Annelerimiz, bizlere gösterdikleri sonsuz sevgi, sabır ve fedakârlıkla, yaşantımızdaki en güvenli sığınak ve sıcacık sevgileriyle hayatımızın her anında yanımızda olan en değerli varlıklarımızdır" diyen Şahne, "Karşılıksız sevgi, hoşgörü ve özverinin eşsiz timsali olan annelerimizin üzerimizdeki emeklerinin ne denli büyük olduğu herkesin bildiği bir gerçektir. Büyük bir özveri ve çaba ile bizleri geleceğe hazırlayan, koruyup kollayan ve sevgisini hiçbir zaman esirgemeyen annelerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bu nedenle de onları yalnızca 'Anneler Günü'nde değil, her gün hatırlayarak, annelerimize hak ettikleri değeri her zaman göstermeliyiz. Onları mutlu etmek, her an yanlarında olmak, yüzlerini güldürmek, gurur duyacakları evlatlar olarak emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, annelerimize verebileceğimiz en değerli hediyeler olacaktır" dedi.
(HSK-Y)

13.05.2017 19:17:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Anneler Günü
YEREL

ANNELER GÜNÜ
Engelli öğrenciler fidan dikti
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİLER FİDAN DİKTİ
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Mersin'de Engelliler Şöleni sürüyor
YEREL

MERSİN'DE ENGELLİLER ŞÖLENİ SÜRÜYOR
Gültekin; &quot;Yatırım artacak, işsizlik azalacak&quot;
YEREL

GÜLTEKİN; "YATIRIM ARTACAK, İŞSİZLİK AZALACAK"
Gökdelen renklenecek
YEREL

GÖKDELEN RENKLENECEK
MTSO'da Kızılderililer sergisi
YEREL

MTSO'DA KIZILDERİLİLER SERGİSİ
Erdemli'de Türkmen Şöleni heyecanı
YEREL

ERDEMLİ'DE TÜRKMEN ŞÖLENİ HEYECANI
Temsili askerlik yapan engelli gençler terhis belgelerini aldı
YEREL

TEMSİLİ ASKERLİK YAPAN ENGELLİ GENÇLER TERHİS BELGELERİNİ ALDI
Tarsus'un melekleri buluştu
YEREL

TARSUS'UN MELEKLERİ BULUŞTU
Laal Paşa Camii Ramazan öncesi restore için kapandı, vatandaş tepkili
YEREL

LAAL PAŞA CAMİİ RAMAZAN ÖNCESİ RESTORE İÇİN KAPANDI, VATANDAŞ TEPKİLİ
Mersin merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

MERSİN MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Başkan Tuna'dan annelere 60 bin çiçek
YEREL

BAŞKAN TUNA'DAN ANNELERE 60 BİN ÇİÇEK
Tiyatroda gelecek vadeden yıldızlar ödüllendirildi
YEREL

TİYATRODA GELECEK VADEDEN YILDIZLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
Engelliler basketbol karşılaşmasında dostluk kazandı
YEREL

ENGELLİLER BASKETBOL KARŞILAŞMASINDA DOSTLUK KAZANDI
Avrupa Mükemmellik Ödülü Değerlendirme süreci sona erdi
YEREL

AVRUPA MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ DEĞERLENDİRME SÜRECİ SONA ERDİ
Avrupa Mükemmellik Ödülü Değerlendirme süreci sona erdi
YEREL

AVRUPA MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ DEĞERLENDİRME SÜRECİ SONA ERDİ
Avrupa Mükemmellik Ödülü Değerlendirme süreci sona erdi
YEREL

AVRUPA MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ DEĞERLENDİRME SÜRECİ SONA ERDİ
Engelli kursiyerler el işi sergisi açtı
YEREL

ENGELLİ KURSİYERLER EL İŞİ SERGİSİ AÇTI
Engelli kursiyerler el işi sergisi açtı
YEREL

ENGELLİ KURSİYERLER EL İŞİ SERGİSİ AÇTI
Mersin GİAD Başkanı İzol: &quot;ABD'nin tutumu yanlış&quot;
YEREL

MERSİN GİAD BAŞKANI İZOL: "ABD'NİN TUTUMU YANLIŞ"
Forum Mersin Spor Tanıtım Günleri başlıyor
YEREL

FORUM MERSİN SPOR TANITIM GÜNLERİ BAŞLIYOR
Mersin Limanı Ritmini Arıyor Beste Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
YEREL

MERSİN LİMANI RİTMİNİ ARIYOR BESTE YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Başkan Kocamaz: &quot;Mersin'i engelsiz kent yapma gayretindeyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ: "MERSİN'İ ENGELSİZ KENT YAPMA GAYRETİNDEYİZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
FUTBOL

"TEK İSTEĞİM TÜRK BAYRAĞINA KARŞI..."

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Şelalenin içinde yüzyıllardır yanıyor!