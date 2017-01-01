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690 Evler dörtyol Kavşağında çalışmalar sürüyor

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:33
690 Evler dörtyol Kavşağında çalışmalar sürüyor
690 Evler dörtyol Kavşağında çalışmalar sürüyor

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediyemi 690 Evler Dörtyol kavşağı ve çevresinde başlattığı, yol bakım ve onarım, yol genişletme, ailepark, çimlendirme, ağaçlandırma, çevre düzenleme ve oturma alanlarını kapsayan çalışmaları sürüyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nuri Tekin, Dörtyol kavşağı ve çevresinde çok amaçlı bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Dörtyol kavşağına , içerisinde çocuk parkı ve sağlıklı yaşam araç ve gereçlerinin olduğu ailepark yaptık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca bu alanda, yol bakım ve onarım, kaldırım, yol genişletme, ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları da yaptık. 'Gazebo' adı verilen oturma gruplarıyla dört dörtlük bir sosyal alan oluşturduk" dedi.
Yeni oluşturulan sosyal alana akın eden vatandaşlarla da sohbet eden Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Çocuklarımız ve vatandaşlarımızın mutlu olması, bizleri daha fazla mutlu ediyor" dedi. Bu arada, Belediye Başkanımız Nuri Tekin ile sohbet eden çocuklar ve vatandaşlar, yapılan hizmetten dolayı teşekkür ettiler.
(EY-OA-Y)

13.05.2017 19:42:40 TSI
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