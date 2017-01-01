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Ilgaz Enerji Çalıştayı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:42
Ilgaz Enerji Çalıştayı
Ilgaz Enerji Çalıştayı
- Çalıştay, "Sürdürülebilir Anadolu" temasıyla gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Ceyhun Doğan
ÇANKIRI (İHA) - Southern İllinois Universitesi Edwardsvılle tarafından Çankırı Karatekin Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen "Sürdürülebilir Anadolu" temalı Ilgaz Enerji Çalıştayı bir otelde gerçekleştirildi.
Çalıştaya katılan Southern İllinois Universitesi Edwardsvılle Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Serdar Çelik, Ilgaz Enerji Çalıştayı'nın ilk defa düzenlendiğinine dikkat çekti.
Çelik, çalıştayın "Sürdürülebilir Anadolu" teması ile yapıldığını belirterek, "Çalıştayımızda 3 panel ve 3 farklı önemli konu konuşuluyor. Bunlardan bir tanesi 'Türkiye'de Enerji Verimliliği', bir tanesi 'Yenilenebilir Enerji' ve 'Türkiye'nin Enerji Politikaları'dır. Bu çalıştaydan beklentimiz, buradan çıkacak olan tavsiye ile Çankırı Karatekin Üniversitesi öncülüğünde, Çankırı'ya ve bölgeye belli bir vizyon oluşturabilecek şekilde pilot projeler başlangıcı nispetinde ışık tutmasıdır" dedi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ise açılışta yaptığı konuşmada son 10 yıldır enerji hukuku üzerine çalışmalar yaptığını, bu konuda basılı kitabı ve makaleleri olduğunu, uluslararası kongrelere katıldığını, aynı zamanda da BOTAŞ, TEDAŞ, TKE gibi enerji sektöründe söz sahibi kuruluşların danışmanlığını yaptığını yani enerji konusunda akademik, teorik birikimin yanında uygulama alanında da tecrübe sahibi olduğunu belirtti.
Rektör Ayrancı "Türkiye'de Enerji Politikaları" başlıklı bir sunumunun ardından Türkiye'de Enerji Verimliliği, Türkiye'de Yenilenebilir Enerji ve Türkiye'nin Enerji Politikaları panelleri gerçekleştirildi.
(CD-SLH-Y)

13.05.2017 19:52:41 TSI
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