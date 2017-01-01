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Elazığ'da Engelliler Haftası etkinliği

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:46
Elazığ'da Engelliler Haftası etkinliği
Elazığ'da Engelliler Haftası etkinliği

(Fotoğraflı)

Kamil Cankılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte engellilerden oluşan gruplar tiyatro gösterisi sunup, halk oyunu oynadı.
Engelliler Haftası kapsamında Elazığ Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve STK'lar tarafından etkinlik düzenledi. Kültür Park Anfi Salonunda düzenlen etkinlikte engelliler, hazırladıkları halk oyunlarını oynayıp, tiyatrolarını sergiledi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören etkinlikte engelliler doyasıya eğlendi.
Engelli bireyler için farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Mutlu Yaşam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fasih Karakaya, " Amacımız engellilerin toplumdaki yerlerinin kabul görmesini sağlamaktır. Eğitim sayesinde bu çocukların nereye geldiğini sergiledik. Anneler gurur duyarak gözyaşı döktü. Çocukların gösterilerinin sergilenmesinde Elazığ Valiliği, Belediye ve diğer kurumların iş birliği var. 11 tane özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bu etkinliklere destek vermiştir. Aynı zamanda gönüllü sanatçılarımızdan Emrah Güllü ve Aygül Çam programlarımızda yer alarak çocuklarımızı mutlu etmiştir. Çocuklarımız gerçekten mutlu. Sosyalleşiyor ve olumsuz duyguları bir kenara bırakıyor. Öz güvenleri gelişiyor ve becerilerini sunduğunu için rahatlıyor" dedi.
(CK-HİV-Y)

13.05.2017 19:55:47 TSI
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