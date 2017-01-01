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Bakan Elvan'dan Rektör Akgül'ü ziyaret



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - 740. Yıl Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında Karaman'a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret etti.

Anma etkinlikleri açılış programının öncesinde gerçekleşen ziyarete Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker ve Recep Konuk ile Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan da katıldı. Ziyarette Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Rektör Akgül'den üniversite ile ilgili bilgi alırken Rektör Akgül de üniversitedeki dört aylık görev süresince gerçekleşen gelişmeleri ve geleceğe dönük projelerini aktardı.

Hediye takdimlerinin ardından ziyaret sona erdi.

(MD-İP-Y)



13.05.2017 22:20:20 TSI

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