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Huzur Erkek Öğrenci Yurdunda mezuniyet sevinci

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:46
Huzur Erkek Öğrenci Yurdunda mezuniyet sevinci
Huzur Erkek Öğrenci Yurdunda mezuniyet sevinci

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne (DPÜ) bağlı çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrenimlerini bu yıl tamamlayacak olan 22 öğrenci için, kaldıkları Huzur Erkek Öğrenci Yurdu tarafından veda gecesi düzenlendi.
Yurdun toplantı salonunda düzenlenen veda gecesinde duygulu anlar yaşandı. Mezun olan öğrenciler tek tek kürsiye gelerek, öğrencilik hayatları boyunca yaşadıkları acı tatlı olayları anlattı.
Veda gecesinde bir konuşma yapan Huzur Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Necmettin Canbek, "Bizler, 'İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır' Hadis-i Şerifi'ni kendimize şiar edindik. Yıllarca yurdumuzda kalan pırıl pırıl 22 gencimiz, önümüzdeki günlerde yepyeni bir hayata 'merhaba' diyecek. Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından 5 katlı mezuniyet pastası, Huzur Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Necmettin Canbek ve mezun olan öğrenciler tarafından birlikte kesildi.
Gecede, mezun olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. (EFE)

13.05.2017 22:55:28 TSI
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