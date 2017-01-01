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Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:01
Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası
Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Hüseyin Can Aksu
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da aralarında düğün konvoyunun da bulunduğu 5 araç birbirine girdi. Kazada yaralan olmazken araçlarda maddi hasar meydan geldi. Kaza, Çevre Yolu İstasyon Kavşağı Mevkiinde meydana geldi.
Alınana bilgiye göre, 43 DD 358 plakalı araç, önünde seyreden 45 HT 184 otomobile arkadan çarptı. Daha sonra da 07 CJE 87 otomobil ile aynı istikamete seyreden 43 DE 700 plakalı otomobille çarptı. Kazada, plakası belirlenemeyen bir başka araçta da hasar oluştu.
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelen kazada, ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
Araçlar incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı. Kazanın ardından trafik bir süre tek şeritten sağlandı. (HCA-EFE))

13.05.2017 23:10:43 TSI
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