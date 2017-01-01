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Kuşadası'nda Ramazan hazırlıklarını tamamladı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği verilecek.

İftar yemekleri 22 gün Kuşadası Belediyesi, 7 gün ise son iki yıldır olduğu gibi Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek.

Kuşadası Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Barış ve hoşgörü ayı olan Ramazan'ı anlamına uygun olarak kutlamak için çalışan Kuşadası Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan eğlenceleri ve iftar yemekleri düzenleyecek. Kuşadası Belediyesi 22 gün boyunca Belediye Düğün Salonu'nda vatandaşlara iftar yemeği verecek. İftar yemeklerinin 7 günü ise Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek.

(ZH-MB-Y)



14.05.2017 07:31:00 TSI

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