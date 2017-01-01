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Gençlerarası Değişim Programı eğitimi Kuşadası'nda başladı

14 Mayıs 2017 Pazar, 07:22
Gençlerarası Değişim Programı eğitimi Kuşadası'nda başladı
Gençlerarası Değişim Programı eğitimi Kuşadası'nda başladı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Uluslararası Lions Kulüpleri tarafından düzenlenen Gençlerarası Değişim Programı'nı yürüten yönetici ve koordinatörlere yönelik olarak düzenlenen eğitim semineri Kuşadası'nda başladı.
ABD, Avrupa ve Türkiye'den 42 yönetici ve koordinatörün katıldığı seminerin açılışı Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın da katıldığı bir törenle Güvercinada'da yapıldı.
Seminerin açılışına Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç, Lions Çocuk ve Gençlik Programları Dünya Sorumlusu Michael Anderson, Lions 118 R Genel Yönetmeni Cahit Kişioğlu, Lions Gençlerarası Değişim Programı Türkiye Sorumlusu Tanju Alp ve Kuşadası Lions Kulübü Başkanı Necdet Uludağ katıldı.
Açılışta konuşan Başkan Kayalı, Lions Klüpleri tarafından yürütülen ve ülke tanıtımını hedefleyen Gençlerarası Değişim Programı'nın turizm kentleri açısından önemine dikkat çekerek "204 ülkede 2 milyona yakın üyesi bulunan Lions Klüpleri tarafından yaşama geçirilen kültürel değişim programı kapsamında ilçemizde bulunan siz değerli yöneticilere başarılan diliyorum. En önemli girdisi turizm olan bir ilçe olarak bu tür ziyaret ve çalışmaları çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. Çünkü dünya barışı kültürler arası iletişim ve etkileşimle mümkündür. Sizleri Kuşadası'nda ağırmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.
Kayalı'nın ardından konuşan Lions 118 R Genel Yönetmeni Cahit Kişioğlu ise 6 yıldan bu yana kamp direktörlüğü yaptığını ve bu tür organizasyonların kültürel değişim açısından çok önemli olduğunu belirterek organizasyona katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti. Açılışın sonunda Lions 118 R Genel Yönetmeni Cahit Kişioğlu tarafından katılımcılara teşekkür belgesi verilirken 2015-2016 döneminde dünyanın en iyi Gençlerarası Değişim Komite Başkanı seçilen Kuşadası Lions Kulübü Başkanı Necdet Uludağ'a ise ödül verildi.
(ZH-MB-Y)

14.05.2017 07:32:10 TSI
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